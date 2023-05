Einzelhändler haben es oft schwer: Der Gutschein kann helfen, Kaufkraft zu binden.

Rabattaktionen, Service mit einem Klick – es gibt viele Gründe, warum Kunden lieber im Internet bestellen, als in der Stadt beim Händler vor Ort zu kaufen. Gegen den großen Trend wird man auch kaum ankommen. Umso wichtiger ist es, wenn Händler, Citymanagement und Verantwortliche der Stadt da nicht einfach resigniert zusehen, sondern aktiv werden. Das ist in Neustadt nun mit dem Stadt-Gutschein gelungen. Er bietet eine Möglichkeit, „sein“ Geld vor Ort zu lassen. Das sollte vor allem für all diejenigen ein Anreiz sein, die sonst nur schimpfen, die Attraktivität lasse immer mehr nach. Geschäfte und Lokale können nur überleben, wenn sie Umsatz machen. Der allgemeine Gutschein ist gut, weil der Kunde dann nicht an ein Geschäft gebunden ist. Daher wäre es wichtig, dass viele Geschäfte und Lokale mitmachen. Das steigert die Attraktivität. Ebenso sinnvoll: Den Gutschein gibt es auch digital. Nun liegt es an Geschäften und Kunden, das Konzept mit Leben zu füllen.