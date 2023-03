Ab Anfang Mai soll der Neustadt-Gutschein der örtlichen Einzelhändler erhältlich sein und von Kunden erworben werden können. Darüber hat die Willkomm-Gemeinschaft informiert. Das Angebot ist gemeinsam mit der Stadt sowie der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) erarbeitet worden. Verkaufsstart des Gutscheins ist der Willkomm zufolge am 7. Mai beim zweiten verkaufsoffenen Sonntag. Ziel sei, dass durch das neue Angebot mehr Umsatz in den örtlichen Läden erwirtschaftet werden könne. Hintergrund der Überlegungen laut Willkomm: Gutscheine sind in Deutschland sehr beliebte Geschenke. Das Potenzial wird allein für Neustadt in einem Info-Schreiben mit zwei Millionen Euro pro Jahr angegeben. Bisher profitierten meist Onlineshops von der Gutschein-Einlösung. Dies wollen Stadt, Willkomm und WEG mit dem Neustadt-Gutschein ändern und einen Anreiz bieten, in den Geschäften vor Ort einzukaufen. Den Gutschein gibt es in gestaffelten Beträgen ab zehn Euro. Die Organisatoren werben bei Neustadter Betrieben aktuell noch um Teilnahme am Gutschein-System. Die Mindestzahl von 25 Teilnehmern sei aber bereits erreicht, so die Willkomm.