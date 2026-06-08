Noch ist nicht restlos aufgeklärt, was dazu geführt hat, dass ein vierjähriger Junge am Pfingstsonntag im Ludwigshafener Willersinn-Freibad ertrunken ist.

Der Tod eines Vierjährigen am späten Nachmittag des Pfingstsonntags (24. Mai) im Willersinn-Freibad beschäftigt weiter die Frankenthaler Staatsanwaltschaft sowie die Ludwigshafener Kriminalpolizei. Deren Ermittlungen dauerten weiter an, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz jetzt auf Anfrage. Bisher hätten sich nur zwei Zeugen bei der Kripo gemeldet. Durch die bisherigen Ermittlungen lägen weiter keine Hinweise auf ein mögliches Einwirken Dritter vor.

Noch viele Fragen unbeantwortet

Staatsanwaltschaft und Kripo suchen unterdessen weiter nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Diese können sich telefonisch unter 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de melden. Die Obduktion des Leichnams des Jungen hatte als Todesursache ein „zentrales Regulationsversagen, vermutlich durch Ertrinken“ ergeben. Noch ist unklar, in wessen Begleitung der Junge im Freibad war, ob es eine Verletzung der Aufsichtspflicht gab und unter welchen genauen Umständen das Unglück passiert ist. Der zuständige Dezernent Lars Pletscher (CDU) sprach gegenüber der RHEINPFALZ von einem „tragischen Unfalltod“.

„Kinder niemals aus den Augen lassen“

Im jüngsten RHEINPFALZ-Interview sagte Oliver Nagel, Vorsitzender der DLRG Oggersheim, auf die Frage, ob Eltern die Gefahren in Freibädern unterschätzen: „Viele verlassen sich darauf, dass sich schon jemand kümmern wird. Aber wenn Eltern zwar mit im Freibad sind, ihre Kinder dort aber nicht im Blick behalten, hilft das am Ende auch nichts.“ Sein Rat: „Kinder niemals aus den Augen lassen. Auf Alkohol verzichten. Und die Baderegeln auch als Erwachsener einhalten. Damit lässt sich das Risiko deutlich reduzieren.“

Der leblose Körper des Vierjährigen war am 24. Mai laut Staatsanwaltschaft gegen 17.30 Uhr von einem Badegast unter Wasser im Lehr- und Nichtschwimmerbecken entdeckt worden. Der Mann zog den Jungen aus dem Wasser. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation sei der Vierjährige in der Folge im Krankenhaus verstorben.