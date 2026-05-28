Am Pfingstsonntag ist ein Junge im Krankenhaus nach einem Besuch des Ludwigshafener Willersinn-Freibads verstorben. Nun steht die Todesursache fest.

Einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz vom Donnerstag zufolge wurde der am 24. Mai verstorbene Vierjährige zur Klärung der Todesursache obduziert. Die Obduktion ergab demnach als Todesursache „ein zentrales Regulationsversagen, vermutlich durch Ertrinken“. Hinweise auf eine todesursächliche Erkrankung oder eine Einwirkung Dritter seien nicht festgestellt worden. Weitere Details zu den Umständen nannten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nicht – etwa dazu, ob eine Verletzung der Aufsichtspflicht vorlag, oder in wessen Begleitung der Junge das Freibad besucht hatte. Die Ermittlungen dauerten an.

„Tragischer Unfalltod“

Unterdessen ist der „tragische Unfalltod“, von dem der für Sport und Bäder zuständige Ludwigshafener Beigeordnete Lars Pletscher (CDU) im Nachgang sprach, weiter Gesprächsthema im Freibad. Die Ermittler suchen Zeugen für den Vorfall und befragen nach RHEINPFALZ-Informationen dazu auch Badegäste – im Eingangsbereich, aber auch auf dem Areal selbst. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hatte ein Badegast den leblosen Körper des Kindes am Pfingstsonntag gegen 17.30 Uhr im Lehr- und Nichtschwimmerbecken unter Wasser bemerkt und den Jungen aus dem Wasser gezogen. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation sei der Vierjährige im Krankenhaus verstorben, wohin ihn ein Rettungsdienst transportiert hatte.

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3500 Gäste am Sonntag im Freibad

Dezernent Pletscher betonte, dass die Informationskette am Sonntag einwandfrei funktioniert habe, er unmittelbar nach dem Vorfall verständigt worden sei und sich das Aufsichtspersonal seinen Erkenntnissen zufolge vorbildlich verhalten habe. Bei dem Bilderbuchwetter am Sonntag besuchten nach seinen Angaben rund 3500 Menschen das Freibad, bei 5000 liegt die maximale Kapazität.