Schockierende Nachricht am Pfingstsonntag: Ein vierjähriges Kind stirbt im Ludwigshafener Willersinn-Freibad. Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln.

Am Dienstagmorgen läuft der Badebetrieb im Willersinn-Freibad, als wäre nichts gewesen: Frühschwimmer ziehen ihre Bahnen, Kinder werden unterrichtet. Aber natürlich ist der Tod des Jungen Gesprächsthema. „So etwas passiert leider“, sagt ein Mann mit trauriger Miene am Nichtschwimmer- und Lehrbecken. Dort ist der Vierjährige im Wasser gegen 17.30 Uhr von Badegästen entdeckt worden. RHEINPFALZ-Informationen zufolge soll der Bub vom Badpersonal reanimiert worden und auch wieder ansprechbar gewesen sein. Vom Rettungsdienst sei er dann in ein Krankenhaus eingeliefert worden und soll dort gestorben sein.

Dieser Bereich am Nichtschwimmerbecken muss saniert werden und ist abgesperrt. Foto: Steffen Gierescher

An Spekulationen zur Ursache will sich der Ludwigshafener Beigeordnete Lars Pletscher (CDU), zuständig für Sport und Bäder, nicht beteiligen, verweist am Morgen auf die ermittelnde Staatsanwaltschaft und spricht im RHEINPFALZ-Gespräch von einem „tragischen Unfalltod“. Er betont aber, dass die Informationskette funktioniert habe, er unmittelbar nach dem Vorfall verständigt worden sei und sich das Aufsichtspersonal seinen Erkenntnissen zufolge vorbildlich verhalten habe. Bei dem Bilderbuchwetter am Sonntag besuchten nach seinen Angaben rund 3500 Menschen das Freibad, bei 5000 liegt die maximale Kapazität.

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Einngangsbereich des Freibads, das am Sonntag rund 3500 Menschen besuchten. Foto: Steffen Gierescher

Leichnam soll obduziert werden

Einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz vom Dienstagmittag zufolge hatte ein Badegast den leblosen Körper des Kindes im Lehr- und Nichtschwimmerbecken unter Wasser bemerkt und diesen herausgezogen. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation sei der Vierjährige im Krankenhaus verstorben. Staatsanwaltschaft und die Kripo Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen. Zur Klärung der Ursache soll der Leichnam obduziert werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.