Der Heimatverein Rieschweiler-Mühlbach erhält Fördergeld. Das Geld kommt indirekt Veranstaltungen im Ort zugute, der Verein hat aber schon ganz andere Pläne.

Knapp 3200 Euro erhält der Heimatverein Rieschweiler-Mühlbach. Das Geld wird vom Verein Lokale Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus ausgeschüttet und stammt aus einem Topf, in den Mittel vom Bund und kommunale Fördermittel fließen, schreibt die Kreisverwaltung Südwestpfalz in einer Mitteilung. Laut LAG soll das Geld in der Doppelgemeinde zur „Ausstattung für Veranstaltungen“ verwendet werden.

„Wir erhalten das Fördergeld für Investitionen in Veranstaltungs-Equipment und den Ausbau unseres Verkaufswagens Pauls Futterkrippe“, konkretisiert Roman Kaysser, beim Heimatverein unter anderem für Pressearbeit zuständig, auf RHEINPFALZ-Anfrage. So soll der Verkaufswagen, der bereits bei einigen Veranstaltungen schon seine Feuertaufe bestanden hat, durch ein Stromaggregat unabhängiger gemacht werden. „Auch Stehtische und Sonnen- oder Regenschirme sollen angeschafft werden“, so Kaysser. Zudem müsse der Gasgrill ersetzt werden, auch stehe ein mobiler Flammkuchenofen auf der Liste.

Der Heimatverein wird 2028 30 Jahre alt und hat im Dorfleben sowohl mit Festen, als auch mit Aktionen sichtbare Spuren hinterlassen. Osterwanderung und das Ackerfest haben einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Ortsgemeinde, außerdem ist der Verein auch bei der Bewirtung von Gästen im Ort gefragt, etwa beim Besuch einer Delegation aus Ungarn am 1. Mai, oder aber bei Konzerten in den Kirchen in beiden Ortsteilen.

Nicht zu vergessen die zahlreichen Ruhebänke auf der Gemarkung, die von einer Arbeitsgruppe des Vereins, augenzwinkernd „Bankräuber“ genannt, sukzessiv repariert und aufgemöbelt wurden. Sichtbar sind außerdem noch die zahlreichen Banner an Wohnhäusern mit alten Ortsansichten, eine Aktion, die vor einigen Jahren ebenfalls von der LAG Pfälzerwald gefördert wurde.