Die Zeit scheint in Rheingönheim stillzustehen. Denn den CDU-Ortsvorsteher in dem südlichen Stadtteil beschäftigen derzeit noch die gleichen Themen wie vor einem Jahr. Nichts geht voran. Jedenfalls nicht im guten Sinne. Trotzdem will Wilhelm Wißmann am Ball bleiben.

Lächelnd steigt Wilhelm Wißmann aus seinem Auto aus, das er vor dem Gemeindehaus in der Hauptstraße gegenüber der Apotheke geparkt hat. Zum Stadtteilspaziergang am Anfang eines neuen Jahres