Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheingönheim herrscht große Unzufriedenheit mit der Situation an der Mozartschule. Denn die Grundschule platzt schon seit Langem aus allen Nähten. Mietcontainer sollen die Engpässe für einige Jahre entschärfen. Die Kosten für das Provisorium sorgen in dem südlichen Stadtteil für große Skepsis.

Immer wieder hat die Mozartschule in der Hilgundstraße