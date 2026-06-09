Auf der Wolfsburg wird wieder gefeiert: Was die Waldschatten und der Wolfsburgverein für Samstag planen – und was sich im Vergleich zu den Vorjahren ändert.

Der Verein „Die Waldschatten“ und der Wolfsburgverein Neustadt laden für Samstag, 13. Juni, ab 18 Uhr zum „Summernachtsfeschd“ auf die Burgruine Wolfsburg ein. Der Eintritt ist frei. Die Vereine feiern dort das zehnjährige Jubiläum der Waldschatten, weshalb Vorsitzender Florian Hofmann eine Eröffnungsrede halten und auf die Vereinsgeschichte eingehen werde. Zudem werde erstmals der Jubiläumswein der Waldschatten vorgestellt und ausgeschenkt. Mit der Rock-and-Blues-Band RedApple werde für musikalische Unterhaltung gesorgt, und „Die Biokischd“, die als Pächter des Weinbiethauses bekannt sind, bieten warme Speisen an – sowohl vegan als auch konventionell. Besucher müssen beachten, dass Parkmöglichkeiten ausschließlich in der Sauterstraße bestehen. Die Burg erreicht man nur zu Fuß. Für den Rückweg wird das Mitbringen von Taschenlampen empfohlen. Hofmann zufolge sei das Ziel des Abends „ein stimmungsvolles Erlebnis in der romantischen Atmosphäre“ der Wolfsburg.

Ein neues Konzept

Seit 2016 steht für den Wald- und Wanderverein Waldschatten der Spaß an der Natur und die Freude an geselligen Wanderungen im Vordergrund. Neben Projekten wie „Trashbusting“, bei dem Vereinsmitglieder den Pfälzerwald von Müll befreien, oder Baumpflanzungen organisiert der Verein jährlich eigene Veranstaltungen. Das „Summernachtsfeschd“ bildet ein neues Veranstaltungskonzept, das das bisherige zweitägige Burgfest im Juni ersetzt. Laut Hofmann hat man die kompaktere Abendveranstaltung bewusst gewählt, da das längere Format mit einem hohen Organisationsaufwand verbunden gewesen sei. Nun sei alles besser planbar. Das klassische Burgfest gehe jedoch nicht verloren: Es werde mit kleinen Änderungen lediglich in den Herbst verlagert, so Hofmann. Am 12. und 13. September werde unter dem Namen „Wolf of Winestreet“ eine Kombination aus Burgfest und der bisherigen Abendveranstaltung „Wolfsgeheul“ stattfinden, kündigt Hofmann an. Dann werde es auch wieder die Illumination der Wolfsburg geben.