Die Hackergruppe Vice Society, die die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises lahmgelegt hat, listet rund 120 Opfer auf ihrer Darknet-Seite. Zwei von ihnen berichten, wie aufwendig und teuer die Auswirkungen waren. Zum Artikel

Advent ist die Zeit der Haushaltsberatungen. Die finden in der Vorderpfalz unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen statt. Während Ludwigshafen auf Geheiß der Aufsichtsbehörden ein millionenschweres Sparpaket schnüren muss, schreiben Speyer und erstmals auch wieder Frankenthal schwarze Zahlen. Zum Artikel

Der Streit um die Abrisskosten für die Pilzhochstraße geht in eine neue Runde. Das Abrissunternehmen Moß hat Berufung eingelegt gegen ein Urteil, wonach die Stadt der Firma nichts mehr nachzahlen muss. Zum Artikel

Eine 72-jährige Frau sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die Seniorin war Patientin in einem Mannheimer Krankenhaus und soll das Sauerstoffgerät einer 79-jährigen Mitpatientin ausgeschaltet haben. Zum Artikel

Wer braucht schon einen eigenen Schreibtisch? Die Arbeitswelt ist im Wandel. In Mannheim haben sich mehrere Existenzgründer um digitale Lösungen verdient gemacht. Zum Artikel

In Frankenthal reagiert die Stadtverwaltung auf die anhaltende Kritik an der Ponyreitbahn auf dem Weihnachtsmarkt. „2023 wird es keine Reitbahn in der bisherigen Form geben“, heißt es jetzt. Zum Artikel

Es ist die ganz große Bühne: Vor der Grabstätte mehrerer deutscher Kaiser schwören in Speyer knapp 500 Soldatinnen und Soldaten, „das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“. Klar wird: Frieden ist nicht selbstverständlich. Zum Artikel