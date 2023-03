Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Advent ist die Zeit der Haushaltsberatungen. Die finden in der Vorderpfalz unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen statt. Während Ludwigshafen auf Geheiß der Aufsichtsbehörden ein millionenschweres Sparpaket schnüren muss, schreiben Speyer und erstmals auch wieder Frankenthal schwarze Zahlen.

Die Lage in LU: ADD kassiert Etatplan

Faktisch ist Ludwigshafen pleite. In den Worten von Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) klingt das so: „Wir sitzen in einem seeuntüchtigen