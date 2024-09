Der Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (52) hat die Koalitionsplanungen der Bundesregierung für den Haushalt begrüßt. Besonders hebt er in einer Mitteilung die Planungen für die Infrastruktur der Deutschen Bahn hervor, die auch Ludwigshafen zugute kämen: „Mit über 18 Milliarden Euro liegt der größte Einzelinvestitionsposten bei der Bahn – nach fünf Milliarden zu Zeiten von Herrn Scheuer. Dringendst notwendig, gerade wenn man sich den massiven Nachholbedarf zum Beispiel beim Stellwerk Ludwigshafen anschaut.“

Das Stellwerk hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Personalmangel zu kämpfen, was zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen im Zugbetrieb geführt hatte. Zuletzt hatte es im Mai massive Behinderungen im Bahnverkehr der Region wegen des Stellwerks gegeben, weil kein Personal zur Verfügung stand. Aus Verärgerung über ständige Verspätungen und Ausfälle hatte ein Jugendlicher Anfang vergangenen Jahres für Schlagzeilen gesorgt, weil er versucht hatte, gewaltsam in das Stellwerk einzudringen und Bahn-Mitarbeiter zur Rede zu stellen.