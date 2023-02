Aus Ärger über einen verpassten Zug wollte ein Jugendlicher am Sonntag in ein Stellwerk der Deutschen Bahn eindringen, um Mitarbeiter zur Rede zu stellen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 16-Jähriger am Vormittag dermaßen aufgebracht, dass er versuchte, in das Gebäude am Hauptbahnhof einzudringen. Als ihm das nicht gelang, trat er den Außenspiegel eines Firmenfahrzeugs ab.

Selbst die verständigten Polizeibeamten konnten den Jugendlichen nicht beruhigen. In einer Polizeidienststelle wurde er schließlich seiner Mutter übergeben. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.