„Ich fühle mich sehr wohl hier. Es war die richtige Entscheidung.“ Das sagt Johannes Freundorfer nach einem halben Jahr als Leiter der Polizeiinspektion 2 in Oppau. Die rund 120 Beamten sind für die Sicherheit von 98.000 Menschen in der Stadt zuständig. Eines seiner wichtigsten Ziele hat der 39-Jährige mit Tempo vorangetrieben: „Ich will Polizeiarbeit greifbarer machen, Verständnis aufbauen und Vorurteilen entgegenwirken.“

Seine Vorstellung, die etwas abseits am nördlichen Stadtrand liegende Inspektion als „Teil der Gemeinschaft“ in den Bezirken Oppau, Oggersheim, Friesenheim,