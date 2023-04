Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast auf den Tag genau nach drei Jahren verlässt Polizeioberrätin Katja Brill ihren Posten als Leiterin der Polizeiinspektion Ludwigshafen II. In einer Feierstunde im Polizeipräsidium erhielt sie ihre Versetzungsurkunde von Polizeipräsident Georg Litz. Neuer Leiter der Inspektion (PI II) in Oppau wird der 39-jährige Johannes Freundorfer. Der will die gute Arbeit fortsetzen und auch neue Akzente setzen.

„Ich freue mich darauf, eine bunte Industriestadt wie Ludwigshafen näher kennenzulernen“, erklärte der Westpfälzer Freundorfer bei seinem Amtsantritt. Zwar war er bereits