Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Frankenthal hat am Mittwoch ein zweiter Prozess um den Mordfall Torun begonnen, denn das erste Pfälzer Urteil dazu hat der Bundesgerichtshof teilweise aufgehoben. Doch nun leitet das Korrektur-Verfahren ein Richter, der sagt: Was die mächtigen Karlsruher Juristen da gemacht haben, war eine „Frechheit“.

Formal hat der Bundesgerichtshof (BGH) immer Recht: Die Juristen der untergeordneten Instanzen müssen hinnehmen, was er ihnen vorgibt. In Frankenthal hat deshalb jetzt das Landgericht in Korrektur-Prozessen