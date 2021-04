Möglichst harte Strafen haben Frankenthaler Richter im September 2018 gegen Verbrecher verhängen wollen, die zwei Unternehmer aus der Region entführt und ermordet hatten. Nun hat der Bundesgerichtshof das strenge Urteil in Teilen zerpflückt und schwere Fehler bemängelt.

Diesem 52-Jährigen wollten Pfälzer Richter das härteste Los bereiten, das die deutschen Gesetze für einen Verbrecher vorsehen: Im September 2018 haben sie den einstigen Betreiber einer Frankenthaler Wellness-Oase nicht nur als Entführer und Mörder zweier Unternehmer aus der Region zu lebenslänglicher Haft verurteilt, sondern ihm auch eine „besondere Schwere der Schuld“ attestiert. Was bedeutet: Ihm wird die sonst bei dieser Strafe vorgesehene Chance genommen, nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen zu werden.

Der Weg in die Freiheit sollte dem türkischen Staatsbürger aber auch verstellt bleiben, falls die Justiz irgendwann später doch noch zu dem Ergebnis kommt, dass er endlich genug gebüßt hat. Schließlich steht im Urteil: Der Mann ist allgemeingefährlich, und deshalb kann er auch über ein mögliches Haft-Ende hinaus in Gefangenschaft bleiben. Doch ob ihm so eine Sicherungsverwahrung tatsächlich droht, ist nun wieder offen. Denn die Richter in Frankenthal haben sich Fehler geleistet, die demnächst in einem zweiten Anlauf korrigiert werden müssen.

Harsche Kritik am Urteil

So hat es jetzt der Bundesgerichtshof verfügt. Und dabei die Kollegen ordentlich abgewatscht, die für das Verfahren gegen den 52-Jährigen und seine Komplizen – einen 41-jährigen Landsmann und eine 46-jährige Deutsche mit türkischen Vorfahren – zuständig waren. Im der RHEINPFALZ exklusiv vorliegenden Beschluss aus Karlsruhe steht: Die Pfälzer Richter haben ein Urteil abgeliefert, das an „gravierenden Aufbau- und Darstellungsmängeln“ leidet. Weshalb es „außerordentlich schwierig“ sei, „die Gedankengänge der Strafkammer nachzuvollziehen“.

Immerhin: Was im Frankenthaler Prozess über den Ablauf der Verbrechen herausgekommen ist, können die Kontroll-Richter trotzdem noch in etwa verstehen. Und sie haben gegen diese Rekonstruktion auch keine Einwände. Demnach steht nun endgültig fest: Die beiden Männer kamen Ende 2016 auf die Idee, reiche Geschäftsleute zu entführen und ihnen Lösegeld abzupressen. Als Lockvogel engagierten sie die 46-Jährige, die mit Mann und Kindern in Stuttgart lebte – und die sich im November 2016 bei einem Unternehmer aus dem badischen Brühl meldete.

Eine Million Euro Lösegeld

Ihm machte sie vor, dass sie ein Bistro eröffnen und ihn dort Spielautomaten aufstellen lassen wollte. Gleich beim ersten Treffen mit ihm lotste sie den Mann dann in eine dunkle Mannheimer Hinterhof-Halle, in der ihre Komplizen über ihn herfielen, ihn fesselten und in ein Keller-Verlies schleppten. Doch als Beute ergatterte die Entführer-Bande nur jene etwa 6000 Euro, die ihr Opfer ohnehin bei sich hatte. Denn der 64-Jährige ließ kein Lösegeld herbeischaffen. Woraufhin er mit einem Kabelbinder erdrosselt, seine Leiche bei Ludwigshafen in ein Gebüsch geworfen wurde.

Allerdings steht im Urteil: Auch wenn er noch so viel Geld hätte liefern lassen, ermordet hätte ihn die Bande am Ende trotzdem. Denn sie hat auch den Ludwigshafener Bauunternehmer Ismail Torun umgebracht, der wegen eines angeblichen Immobiliengeschäfts wenige Wochen später in die gleiche Falle gegangen war – und fast eine Million Euro herbeitelefoniert hatte. Wo der Großteil dieser Beute abgeblieben ist, mussten die Ermittler im Prozess offenlassen. Und welcher der zwei männlichen Entführer die beiden Opfer erdrosselt hat, ist ebenfalls ungewiss.

Spezialfall Lockvogel-Frau

Doch juristisch kommt es darauf auch nicht an: Wenn mehrere Täter jemandem gemeinsam eine tödliche Falle stellen, gelten sie alle als gleichermaßen schuldig. Weshalb in Frankenthal beide Männer als Doppelmörder verurteilt worden sind – und der Bundesgerichtshof diesen Schuldspruch gebilligt hat. Bemängelt haben die Karlsruher Kontrolleure nun aber, dass die Lockvogel-Frau diese Strafe ebenfalls verbüßen soll. Denn ihr haben die Frankenthaler Richter zugebilligt: Im ersten Fall war sie noch davon ausgegangen, dass der Geschäftsmann überleben würde.

Danach allerdings, sagten die Pfälzer Juristen, muss ihr klar gewesen sein, was künftigen Entführungsopfern blühen würde. Doch weil sie scharf auf ihren Beute-Anteil war, habe sie trotzdem mitgemacht – und bei Torun sei sie so doch noch zur Mit-Mörderin geworden. Der Bundesgerichtshof entgegnet aber: Dass die 46-Jährige tatsächlich derart tief in den Tod des Unternehmers verstrickt war, haben die Frankenthaler Kollegen ihr nicht nachgewiesen. Weshalb die Vorgabe aus Karlsruhe lautet: „Die Sache bedarf insoweit neuer Verhandlung und Entscheidung.“

Hoffnung auf mehr Milde

Also kann die Frau jetzt darauf hoffen, im zweiten Anlauf als bloße Entführerin mit einer milderen Strafe davonzukommen. Am verschärften „lebenslänglich“ für ihre Komplizen ist hingegen nichts mehr zu rütteln. Doch in einer verkürzten Neuauflage des Verfahrens werden Frankenthaler Richter prüfen müssen, ob der 52-Jährige auch noch über ein in weite Ferne gerücktes Haft-Ende hinaus hinter Gittern bleiben muss. Denn der Bundesgerichtshof tadelt die Begründung, mit der dieser Mann bislang in die Sicherungsverwahrung gesteckt werden soll.

Die für den ersten Prozess zuständige Kammer hat sich dabei unter anderem auf die abenteuerlichen Geschichten berufen, die ihr der Doppelmörder auftischte. Denn er behauptete: Eine ominöse „Bande“ habe ihn zu den Taten gezwungen, er selbst sei mithin ihr erstes Opfer. Die Juristen fanden das offenbar so dreist, dass sie annahmen: An der verbrecherischen Grundhaltung dieses Mannes werden auch noch so viele Gefängnisjahre nichts mehr ändern können. Weshalb sie ihn für allgemeingefährlich hielten und möglichst lange wegsperren lassen wollten.

Die falsche Begründung

Doch die Karlsruher Kontrolleure erwidern: Wenn ein Angeklagter anderen Leuten die Schuld für seine eigenen Taten in die Schuhe schieben will, hat das normalerweise als „zulässiges Verteidigungsverhalten“ zu gelten. Weshalb Richter zumindest andere Gründe bemühen müssen, wenn sie so jemandem das härteste Los bereiten, das die deutschen Gesetze für einen Verbrecher vorsehen.