Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer in Ludwigshafen mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte sich besser gut schützen. Das liegt vor allem am Zustand so mancher Fahrradwege. Oder eher daran, dass sie ganz fehlen.

Generell darf die Unfallgefahr nicht unterschätzt werden. Während die Polizei für das Tragen eines Helms plädiert, widerspricht der Fahrrad-Club vor Ort.