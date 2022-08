Bereits zum zehnten Mal macht der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) den Fahrrad-Klimatest. Dazu befragt er zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium die radfahrende Bevölkerung, wie gut es sich in der heimischen Kommune radeln lässt und wo dringender Handlungsbedarf besteht. Die Befragung beginnt am 1. September und dauert bis Ende November, teilte der Kreisverband weiter mit.

Auch in Ludwigshafen würden die anonym erhobenen Daten gründlich ausgewertet. Die Bewertungen, Kommentare und Hinweise der Radler würden ernstgenommen und flössen in das Ranking vergleichbarer Kommunen ein, sicherte der Verband zu. Er fordert zu einer regen Beteiligung auf, um zu belastbaren und aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen.

Die Fragen können online unter www.fahrradklima-test.de beantwortet werden. Wer eine persönliche Befragung oder einen Fragebogen auf Papier bevorzugt, dem bietet der ADFC Ludwigshafen an, am Samstag, 10. September, von 13 bis 15 Uhr in den Hackmuseumsgarten auf dem Hans-Klüber-Platz zu kommen. Weitere Infos über Mail info@adfc-ludwigshafen.de oder Telefon 0163-28257.