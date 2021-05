Den Kopf eines Radfahrers samt Inhalt schützt nichts besser als ein Radhelm. Auch wenn er einen Unfall nicht verhindern kann, so kann er die Folgen eines Sturzes zumindest mildern. Zudem sind immer mehr Fahrräder unterwegs, und dank E-Antrieb sind sie das auch immer rasanter. Doch hierzulande müssen Radler lediglich im Sport und auf besonders schnellen E-Bikes Helm tragen. Was also spricht dagegen, diese Sicherheitslücke zu schließen?

Zunächst, dass etwas Eigenverantwortung schon noch sein darf. Wer unbedingt oben ohne drahteseln will, wegen der Frisur, weil es bequemer ist, wegen des Freiheitsgefühls – nur zu. Der Staat muss nicht alles regeln. Was passiert, wenn der Denkapparat aus höherem Tempo durch einen harten Gegenstand abrupt abgebremst wird, dürfte allgemein hinlänglich bekannt sein.

Es ist hierzulande jedem gestattet, sich selbst zu gefährden. Auch Kippen, Alkohol und Frittierfett sind ja nicht verboten. Okay, aber was ist dann mit der Gurtpflicht im Auto? Da liegt der Fall anders. Hier geht es um eine vielfach höhere Anzahl von Betroffenen. Daher ist an dieser Stelle ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte verhältnismäßig, eine Radhelmpflicht ist es nicht.

Zumal ein Helm allein nicht viel nutzt, wenn es der falsche ist oder wenn er falsch getragen wird. Schon gar nicht darf er dazu verleiten, nun – vermeintlich geschützt – flotter zu flitzen, als es dem eigenen Können und der Verkehrslage angemessen ist. Wer die Sicherheit von Radlern wirklich erhöhen will, bekämpft nicht die Symptome von Radunfällen, sondern ihre Ursachen: Er investiert in den Bestand und den Zustand von Radwegen sowie in technische Hilfsmittel, etwa in Abbiegeassistenten bei Brummis.

Die Polizei wird sich übrigens herzlich bedanken, sollte sie künftig jeden Helmverzicht verfolgen müssen. Zu befürchten steht überdies, dass bei einer Helmpflicht weniger geradelt wird, was weder der Gesundheit noch der Umwelt zuträglich wäre.

Besser ist es, auf Einsicht zu setzen und allenfalls jenen einen Kopfschutz zu verordnen, die im Straßenverkehr noch ungeübt sind: Kindern unter zwölf Jahren, wie es Österreich vormacht. Dass die Vernunft siegen kann, beweist das Skifahren, wo mittlerweile fast jeder Helm trägt, und zwar ganz zwanglos.