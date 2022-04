Sportlicher Ausgleich, Klimaschutz, Benzin sparen, politisches Statement - oder schnell von A nach B kommen: Radfahren hat viele Seiten. Und in der Pfalz lässt es sich besonders gut radeln. Nicht umsonst ist der Pfälzerwald bei Mountainbikern sehr beliebt - aber auch die Rheinebene bietet alle möglichen Strecken für Fahrrad-Fans. Hier sammeln wir alles, was Sie rund ums Fahrradfahren in der Pfalz wissen müssen.