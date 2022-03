Von wegen „Hässlichste Stadt Deutschlands“: Diesen Titel, den das TV-Satiremagazin „Extra 3“ Ludwigshafen 2018 verpasst hat, und den andere Medien in jüngster Vergangenheit ebenfalls transportiert haben, wollen wir im März mit der täglichen Bilderreihe „Schönes LU“ widerlegen. Den Anfang machen diese Woche die fünf Redaktionsmitglieder des Stadtressorts, danach folgen Leserbilder (Fotos an redlud@rheinpfalz.de).

Bis zu 15 Meter tief

Heute im Fokus: die Große Blies auf Mundenheimer Gemarkung. Der idyllisch gelegene See und die Natur drumherum üben nicht nur im Sommer an der nördlich gelegenen Badestelle große Anziehungskraft aus – auch auf Auswärtige. Zu jeder Jahreszeit besonders reizvoll sind morgendliche Spaziergänge oder Joggingläufe rund um das Areal, wenn sich die Sonnenstrahlen, Sonnenstrahlen, Himmel und Wolken auf der Wasseroberfläche spiegeln, etwa an der kleinen Anlegestelle für Boote. Umgeben ist die Blies von stattlichen Trauerweiden, alten Pappeln und einem Schilfgürtel. Ein langer Weg trennt den Uferbereich von der Böschung. Die Wasserfläche ist rund 8,3 Hektar groß, der See bis zu 15 Meter tief. Ein kleines, aber feines Naherholungsgebiet inmitten der Stadt.