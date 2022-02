Das Image Ludwigshafens leidet nicht nur, aber auch darunter, dass fortwährend Klischees über das Oberzentrum am Rhein verbreitet und entsprechend hämisch kommentiert und transportiert werden. Spätestens als das TV-Satiremagazin „Extra 3“ im Jahr 2018 Ludwigshafen den Titel „Hässlichste Stadt Deutschlands“ verpasste, hatte die zuletzt auf 177.000 Einwohner gewachsene Stadt ihren Ruf weg. Er klebt wie Kaugummi an ihr.

Weiteres Öl ins Feuer goss eine Autorin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Ende 2021, als sie ihren 400-Zeilen-Text im „Reiseblatt“ der FAZ mit der Überschrift krönte: „Schön ist, wenn man es aushalten kann“. Er beruhte ausschließlich auf einer Teilnahme an einer exklusiven „Germany’s Ugliest City Tour“ mit dem Ludwigshafener Künstler Helmut van der Buchholz. Ins Leben gerufen wurde dieses Angebot als selbstironische Reaktion auf eben jene dubiose Kür von „Extra 3“. Es hagelte Proteste und Leserbriefe.

Natürlich kennt man als Ludwigshafener auch die weniger hübschen Dinge: die vielen Baustellen, die Vermüllung und die kriselnde, weil ausblutende Fußgängerzone. Aber dennoch gibt es ganz, ganz viele Menschen hier, die sich mit LU und seinen Stadtteilen identifizieren.

Die Redaktion nimmt dies zum Anlass, den kompletten März über jeden Tag ein Bild mit einer schönen Ecke der Stadt zu veröffentlichen. Den Beginn machen die fünf Redakteurinnen und Redakteure des Stadtressorts. Sie erzählen kurz und bündig, warum sie genau dieses Fleckchen der Stadt schön finden oder ins Herz geschlossen haben. Danach veröffentlichen wir – nach einem entsprechenden Aufruf vor wenigen Tagen – eine Auswahl von eingesandten Motiven unserer Leserinnen und Leser, die erklären, warum sie welchen Ort besonders mögen.

Oldtimer gesucht: Riesige Resonanz

Mitte März startet zudem eine RHEINPFALZ-Aktion, bei der es um Oldtimer und ihre Besitzer aus der ganzen Vorderpfalz geht. In Ludwigshafen sind – Stand 25. Februar 2022 – insgesamt 838 Fahrzeuge mit „H-Kennzeichen“ (30 Jahre oder älter) zugelassen. Davon haben 52 auch ein Saisonkennzeichen. Wir wollen wissen: Was treibt die Leute an? Woher haben sie ihre „alten Kisten“? Welche Geschichte steckt dahinter? Immer dienstags werden wir fortan die Halter und ihre Fahrzeuge vorstellen. Auf unseren Aufruf „Oldtimer gesucht“ (10. Februar) gab es eine überwältigende Resonanz aus der ganzen Pfalz. Wir konzentrieren uns auf das Umland. Die weiteren Zuschriften haben wir an die betreffenden Lokalredaktionen weitergeleitet. Danke für die zahlreichen und sehr netten Rückmeldungen. Jetzt geben wir Vollgas!

Kontakt

Wenn Sie uns Ihren Lieblingsort in LU mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv senden wollen, schicken Sie das Bild per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de, Stichwort „Schönes LU“.

Oldtimer-Besitzer können sich ebenfalls per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de melden, Stichwort „Oldtimer“.