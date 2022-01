„Schön ist, wenn man es aushalten kann“ – unter diesem Titel widmete die Frankfurter Allgemeine Zeitung Ludwigshafen am Jahresende eine komplette Themenseite. Die Stadt am Rhein kommt dabei nicht gut weg. Das empört Einheimische und erinnert an einen „Spiegel“-Beitrag anlässlich des Trauerkonvois für Helmut Kohl. Die Reaktionen.

FAZ-Autorin Andrea Diener hatte eine „Germany’s Ugliest City Tour“ mit dem Ludwigshafener Künstler Helmut van der Buchholz begleitet, die er seit 2018 anbietet – eine pfiffige Reaktion auf den wenig schmeichelhaften Titel „Hässlichste Stadt Deutschlands“, zu der das Satiremagazin „Extra 3“ Ludwigshafen gekürt hatte. Seither haftet dieses Etikett an der größten Stadt der Pfalz, die weiter wächst und inzwischen über 177.000 Einwohner zählt.

Diener (47), die schon bei ihrer Ankunft am Hauptbahnhof angesichts der trostlosen Betonoptik entsetzt ist, schreibt in dem 400-Zeilen-Text Sätze wie diese: „Eine Hässlichkeit, wie sie Ludwigshafen vom ersten bis zum letzten Moment des Besuchs verbreitet, passiert nicht einfach so.“ – „Hier zu wohnen, war schon immer eine Herausforderung.“ – „All das erklärt noch nicht die dermaßen brachiale Hässlichkeit. Die nahm nämlich erst ihren Lauf, als die Ludwigshafener begannen, stadtplanerischen Ehrgeiz zu entwickeln.“ – „Dann erhebt sich vor uns (…) eine der jüngeren Fehlplanungen Ludwigshafens, das Shopping-Paradies Rhein-Galerie (…).“ – „Die komplette Unfähigkeit Ludwigshafens, sich einzurichten, den Menschen willkommen zu heißen und ihn einigermaßen wertschätzend zu behandeln – Bäume und Bänke wären ein Anfang –, zieht sich konsequent durch die Jahrzehnte.“ – „Es aushalten können, das ist das Ludwigshafener Äquivalent zu schön.“

„Pissbahnhof in Vorpommern“

Das alles erinnert an den Wirbel nach einem Beitrag von „Spiegel“-Kolumnist Alexander Osang (59), als er Ludwigshafen bei einem Besuch anlässlich des Trauerkonvois für Helmut Kohl mit einem „Pissbahnhof in Vorpommern“ verglich und dafür viel Kritik aus der Stadt erntete. Im RHEINPFALZ-Interview sagte Osang im August 2017 unter anderem: „In diesem Fall ist es natürlich eine absolut ungerechte Beurteilung von Ludwigshafen. Aber ich habe nie behauptet, die Stadt zu kennen. Im Gegenteil: Ich habe geschrieben, dass ich zum ersten Mal da bin und zu irgendeinem Punkt in der Stadt gefahren bin, den ich dann beschrieben habe.“ Osang war übrigens irrtümlich in der verwaisten Wredestraße gelandet, während am Ludwigsplatz rund 1000 Menschen den Altkanzler verabschiedeten.

Die FAZ-Kollegin hat sich nicht verirrt, zeichnet unterm Strich in Kombination mit den von ihr gemachten Fotos aber ein vernichtendes Bild der Stadt. Im Intro schreibt sie: „Angeblich ist Ludwigshafen Deutschlands hässlichste Stadt. Das stimmt, sagt man dort (…).“

„Sehr eindimensional“

Einer, der dieser Einschätzung schon von Berufs wegen widersprechen muss, ist Christoph Keimes, Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft Lukom. Er sagt: „Ja, es ist nicht alles optimal, gut und schön, aber Ludwigshafen ist lebenswert und hat gute Zukunftsperspektiven.“ Seiner Ansicht nach ist der Artikel „sehr eindimensional“. Weiter meint der 46-Jährige: „Es ist sehr ermüdend, dass Ludwigshafen ständig nur anhand der Beton- und Bausubstanz bewertet wird, denn es gibt wesentlich mehr Vielfalt in der Stadt.“ Das ewige in den Rückspiegel schauen nerve. „Vielmehr sollte man darüber berichten, was in den vergangenen Jahren schon alles Positives passiert ist und was perspektivisch passieren wird – von der Entwicklung am Rheinufer Süd bis zum geplanten Quartier City West.“

„Platte in Dauerschleife“

In einer Stadt gehe es nicht nur um Gebäude und Immobilien, sondern vor allem um das Stadtleben, das Herz einer Stadt, so Keimes. „Und hier hat Ludwigshafen einiges zu bieten: als Bildungs-, Sport-, Medizin-, als Kulturstandort mit dem Filmfestival oder dem Straßentheaterfestival sowie als Wirtschaftsmotor des Landes mit insgesamt 110.000 Arbeitsplätzen.“ Und das Stadtfest mit seinen über 200.000 Besuchern suche seinesgleichen. Dass man in Ludwigshafen gut leben könne, zeige der Zuzug der Vorjahre. Leider werde in vielen Medien die Platte mit dem Titel „Hässlichste Stadt“ in Dauerschleife gespielt, bedauert er.

Keimes’ Vorgänger Michael Cordier, der die Lukom zehn Jahre führte, sagt: „Auch ich kenne die weniger schönen Seiten unserer Stadt sehr gut. Aber: Ich lebe in meiner Heimatstadt seit vielen Jahren gerne. Ich halte es also mit Freuden hier aus. Ich bin nicht müde, mich hier einzubringen und mich hier wohlzufühlen.“ Die Art der Häme, die in diesem FAZ-Artikel ausgeschüttet werde, veranlasse ihn zum Nachdenken, wie man Ludwigshafen weiter aktiv begleiten und Mitverantwortung übernehmen könne. „Somit hat dieser Artikel doch etwas Gutes, wenn man sich von ,der journalistischen Art’ nicht demotivieren lässt“, bilanziert der 69-Jährige.

Unternehmer Mathias Berkel (Berkel AHK), Mitglied der IHK-Tischrunde, die sich seit Jahren um eine Aufwertung und einen Imagewandel Ludwigshafens bemüht, hat Diener per E-Mail kontaktiert und dafür geworben, „über Chancen in der Zukunft anstatt über Fehler in der Vergangenheit“ zu schreiben. „Über positive Entwicklungen anstatt über tradierte Unzufriedenheiten“, so der 61-Jährige. „Selbst in einer Reisereportage könnte dafür doch Raum sein.“

„208 neue Bäume gepflanzt“

Viele der von Diener beschriebenen Bausünden „erklären sich aus dem jeweiligen Zeitgeist und werden verschwinden“, meint Leser Lothar Diehl (79) aus der Gartenstadt. In zahlreichen Vierteln habe sich über Jahrzehnte ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, der Platz der Deutschen Einheit sei zu einem beliebten Treffpunkt geworden, das Rheinufer Süd sei eine Erfolgsgeschichte, hält der frühere BASF-Chemiker der Autorin in einem Leserbrief entgegen. „Vieles in Ludwigshafen ist schön, viele können es hier bestens aushalten.“

Weder gebe es in Ludwigshafen zu wenig Bänke noch zu wenig Bäume, widerspricht Gabriele Bindert (60), Leiterin des Grünflächenamts, der Autorin. Allein in der aktuellen Saison würden 208 neue Bäume gepflanzt, berichtet sie.

„Nicht überheblich urteilen“

„Die Story ist nicht neu. Dass man auf die Bemerkungen eines Satiremagazins erst einmal mit Humor reagiert, finde ich legitim. Auch wenn ich manchmal denke, es ist wenig inspirierend, immer die gleichen Stereotypen zu bedienen“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Sie liebe ihre Stadt mit all ihren Ecken und Kanten, ihren Widersprüchen, ihren Besonderheiten, ihrer Offenheit und ihrer Energie, betont die 59-Jährige. „Richtig ist doch: Wie so viele Industriestädte in Deutschland musste das zerstörte Ludwigshafen nach dem Krieg wieder aufgebaut werden. In dieser Architektur spiegeln sich die Zwänge und Hoffnungen jener Jahrzehnte, das kann man nun schön oder weniger schön finden, aber man sollte all dies aus der Zeit heraus versuchen zu begreifen, dabei fair bleiben, nicht überheblich urteilen und sich vor allem fragen: Wie planen wir heute, was lernen wir aus der Vergangenheit?“ Gerade die Diskussion um die Hochstraßen habe dies beispielhaft vor Augen geführt. „Als sie gebaut wurden, waren sie Ausdruck der Idee einer autogerechten Stadt, heute müssen wir die Aufgaben der Mobilitätswende bewältigen. Wir haben auch heute Zwänge, aber wir haben genauso Vorstellungen von einer nachhaltigen, einer ökologisch und sozial gerechten Stadtplanung.“

„City West ein richtungsweisendes Beispiel“

„Für Steinruck besteht „die Herausforderung unserer Zeit“ darin, „wie wir mit unseren Ideen gemeinsam das Heute und Morgen gestalten“. Das neue Stadtquartier City West werde dafür ein richtungsweisendes Beispiel sein. „Wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir unsere Chancen nutzen, wird man hoffentlich in 60 oder 70 Jahren verständnisvoller, freundlicher und respektvoller über unsere Stadt urteilen.“

Zur Sache: Das sagt die Autorin

Auf RHEINPFALZ-Anfrage sagt Andrea Diener, dass sich die Zuschriften zu ihrem Beitrag „bisher sehr in Grenzen“ gehalten haben. Unter anderem erreichte sie eine E-Mail des Ludwigshafener Unternehmers Mathias Berkel. „Ich glaube, er hat einen gänzlich anderen, weiter gefassten Text erwartet und seine Erwartungen auch umrissen“, so Diener.

„Bei meinem Text handelt es sich um eine Reisereportage im Reiseblatt. Nicht um eine Gesamtansicht der Stadt, nicht um eine ausgewogene Betrachtung, wie sie vielleicht im Wirtschafts- oder Politikressort stehen könnte. Sie stützt sich auf die Stadtführung ,Ugliest City Tour’ und die Frage, warum Ludwigshafens Innenstadt so aussieht, wie sie aussieht. Und nicht mehr. Dass die Stadt schöne Ecken hat, von netten Dörfern umgeben ist und Ähnliches, ist sicherlich wahr, aber das war hier ja auch nicht das Thema. Viel mehr als kritische Zuschriften habe ich übrigens Resonanz bekommen von Menschen, die neugierig geworden sind auf die Stadt und ihren durchaus selbstironischen Umgang mit sich in Form dieser Führungen.“

So habe ihr eine Leserin geschrieben, die Ludwigshafener Innenstadt sei nun wirklich nix, aber sie könne ihr im Sommer eine wirklich schöne Umgebung zeigen.

Kommentar: Es geht ums Herz, nicht um Beton

Ludwigshafen in die Pfanne hauen, kann jeder. Die, die es kaum kennen, tun es am liebsten. Leider.

Vielen Ludwigshafenern hängen der Spott und die Schelte über die angeblich hässlichste Stadt der Republik inzwischen zum Hals heraus. Und das ist nur zu verständlich, denn sie leben hier, und viele leben gerne hier. Dafür muss man sich weder rechtfertigen noch muss man Häme klaglos ertragen. Schon gar nicht von jemandem, der sich sein Bild in ein paar Stunden zusammenpuzzelt. Natürlich ist es legitim, diese Eindrücke journalistisch zu verarbeiten. Niemand erwartet ein allumfassendes Urteil. Nicht in 400 Zeilen. Es geht auch nicht darum, Dinge schön zu reden. Jeder Autor sollte sich allerdings bewusst darüber sein, welches (unvollständige) Bild er transportiert, wenn er dermaßen vom Leder zieht, wie in dem FAZ-Beitrag. Und nicht zuletzt, wie das bei denen ankommt, die hier zu Hause sind. Die wissen am besten, wie es sich hier anfühlt. Es geht ums Herz, nicht um Beton.