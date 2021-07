Das für die Vorderpfalz zuständige Kreisgesundheitsamt vermeldet für Mittwoch 119 akute Corona-Infektionen aus der Region, acht mehr als am Vortag: 71(+4) aus Ludwigshafen, 26 (+2) aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, 12 (+1) aus Speyer und 10 (+1) aus Frankenthal. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt laut dem Landesuntersuchungsamt überall deutlich unter dem Wert 50, ab dem eine Kommune als Risikogebiet gilt. Unverändert mit 12,2 ist der Wert in Ludwigshafen, bei 5,8 (Vortag: 6,5) liegt er im Rhein-Pfalz-Kreis, bei 4,0 (2,0) in Speyer, unverändert bei 4,1 in Frankenthal.

