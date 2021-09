Das Blies-Festival kann am Samstag, 4. September, stattfinden. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hat eine neue Genehmigung ausgestellt, nachdem ein Anwohner Widerspruch gegen eine erste Ausnahmegenehmigung eingelegt hatte. Auch die Stadt hatte laut SGD-Sprecherin zwischenzeitlich ergänzende Unterlagen eingereicht. Erlaubt sind nach der neuen Genehmigung ein Soundcheck am Vorabend des Festivals von 19 bis 21 Uhr und das Festival selbst am Samstag von 12 bis 24 Uhr. Wie bereits in der ersten Genehmigung festgelegt, darf der Lärm am Wohngebiet auf dem ehemaligen Coca-Cola-Gelände entlang der Wollstraße maximal 70 Dezibel betragen, es sind aber einzelne Spitzen von 90 Dezibel erlaubt.

Ansprechpartner für Beschwerden

Neu ist laut SGD Süd, dass der Veranstalter eigene Messungen machen und ein Protokoll der Ergebnisse anschließend bei der SGD Süd einreichen muss. Außerdem muss laut SGD-Sprecherin ein Ansprechpartner für Anwohner zur Verfügung stehen, der bei Beschwerden erreichbar ist. Die SGD ist für Genehmigungen zum Thema Immissionen, also Lärm, verantwortlich. Was die Corona-Regeln und Hygienevorschriften betrifft, war das Blies-Festival bereits von Stadt und Gesundheitsministerium genehmigt worden.