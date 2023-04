Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Blies-Festival lädt am Samstag von 12 bis 24 Uhr zum Rave. Namensgeberin des ersten internationalen Festivals für elektronische Musik in Ludwigshafen ist die Große Blies, an deren Ufer das Festivalgelände liegt. Zum Abschluss des städtischen Kultursommers präsentieren die Festival-Macher neben einem ambitionierten Konzept ein internationales Line-Up mit DJs, von denen einige in der Szene hoch gehandelt werden.

Wenn das Wetter und die Anwohner mitspielen, gehören Musikfestivals im Freien zu den beliebtesten Ereignissen in den Sommermonaten. Für das Blies-Festival , zu dem mindestens 2000