Aufklärung über die Organisatoren des geplanten Blies-Festivals am 4. September fordert die FWG-Stadtratsfraktion. Aus diesem Grund stellt die Fraktion zur Sitzung des Hauptausschusses am 6. September eine entsprechende Anfrage. Die Freien Wähler wollen Auskunft über die von der Stadt übernommenen Kosten, deren Empfänger und wer die Ausgaben genehmigt hat. Zu Nachfragen regt nach Ansicht von Fraktionschef Rainer Metz auch die Reaktion von Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) an, sofort eine Rechtsanwaltskanzlei für die Beantwortung von Fragen zu verpflichten. Die Kulturdezernentin hatte, wie berichtet, den Verdacht von sich gewiesen, sie habe ihrem Sohn einen finanziellen Vorteil verschafft. Felix Reifenberg ist indirekt an der Planung des Blies-Festivals beteiligt.