Anwohner gehen gegen das für 4. September geplante Blies-Festival vor. Sie befürchten eine Dauerbeschallung über zwölf Stunden mit elektronischer Musik von dem Gelände. Die Stadt hat für das Festival eine Ausnahmegenehmigung bei der Aufsichtsbehörde SGD Süd beantragt und auch erteilt bekommen. Dagegen hat ein Anwohner Widerspruch eingelegt, über den in der kommenden Woche entschieden wird. Der Anwohner führt an, dass es zu einer erheblichen Lärmbelastung der an der Blies befindlichen Wohngebiete kommen werde. Betroffen davon seien mehr als 300 Menschen, darunter viele Kinder. Hinzu kämen die Aufbauarbeiten sowie erhebliche Belästigungen durch Besucherströme und Verkehr. Eine Absprache mit den betroffenen Anwohnern habe es von Seiten der Stadtverwaltung nicht gegeben. Die SGD teilte auf Nachfrage mit, dass die Genehmigung nach dem sogenannten Freizeitlärmerlass erfolgt sei, der bestimmte Grenzwerte festlege: So dürfe der Lärm durch das Musikfestival am nächsten Wohnhaus maximal 70 Dezibel betragen, es seien aber einzelne Spitzen von 90 Dezibel erlaubt. Die Soundanlage bei dem Festival muss laut Aufsichtsbehörde so eingestellt werden, dass die Grenzwerte eingehalten werden und werde dann versiegelt. Die Daten müssten zudem aufgezeichnet werden. Ferner müsse um Mitternacht Schluss ein. Die SGD will nun bis Mitte kommender Woche über den Widerspruch des Anwohners entscheiden. Würde dieser zurückgewiesen, stünde noch der Klageweg am Verwaltungsgericht Neustadt offen.