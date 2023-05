Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Save the rave, fuck the war“: Unter diesem Motto findet am 3. September ab Mittag bis Mitternacht die zweite Auflage des Techno-Festivals an der Großen Blies statt. Obwohl es nach der Premiere vor einem Jahr Kritik hagelte.

Das Blies-Festival, nach Angaben des Projektleiters Danijel Jozic ein internationales Kulturfest für elektronische Musik, soll wieder Raver aus der ganzen Region nach Ludwigshafen locken. 1700