Orientierung im Dschungel der Berufe: Für 11. bis 15. März bereitet die Berufsberatung der Vorderpfälzer Agentur für Arbeit die nächste Woche der Ausbildung vor. Über die standardmäßige Erarbeitung denkbarer Berufswege hinaus will deren Programm gezielt mit Arbeitgebern vernetzten. Mit der Joseph Vögele AG, der BASF und der Frankenthaler Stadtverwaltung wollen drei Arbeitgeber aus der Region einen Blick hinter ihre Kulissen und die Ausbildungsberufe in ihrem Portfolio geben.

Bei der Handwerkskammer der Pfalz, die auch ihr Berufsorientierungsmobil vorbeischickt, können sich Eltern mit ihren Kindern an einem digitalen Infoabend einen Überblick verschaffen über Berufschancen im Handwerk. Flankierend können am „Mach-dich-fit-Tag“ am 11. März etwa Bewerbungsmappen auf Vordermann gebracht und kostenlos Bewerbungsfotos gemacht werden.

Im Netz

Das komplette Programm und nähere Infos zur Anmeldung finden sich online unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/wda. Fragen zur Woche der Ausbildung können per Mail an die Berufsberatung geschickt werden: Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de