Die Handwerkskammer der Pfalz wirbt im März während der „Woche der Ausbildung“ um Nachwuchs in Ludwigshafen. Aktuell gibt es nach Angaben der Kammer in der Stadt noch 41 freie Ausbildungsstellen im Handwerk zu besetzen.

Die Lehrstellenbörse der Kammer verzeichnet auch in Speyer 49 und im Rhein-Pfalz-Kreis 76 freie Ausbildungsplätze. Die fünf Berufe, in denen es in den Städten Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis noch die meisten freien Ausbildungsstellen, Praktikumsplätze und duale Studienplätze im Handwerk gibt, sind folgende: Elektroniker (26), Dachdecker (13), Anlagenmechaniker Sanitär-Heizungs-Klimatechnik (11), Metallbauer (10) sowie Maler und Lackierer (8 ). Pfalzweit verzeichnet die Kammer aktuell über 900 freie Ausbildungs- und Praktikumsplätze im Handwerk. Die Zahlen belegen die Nachwuchsprobleme in Handwerksberufen, sind in der Realität wohl aber noch höher, da die Eintragung in die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer für die Mitgliedsbetriebe freiwillig ist und somit nicht alle freie Ausbildungs- und Praktikumsstellen dort gemeldet werden.

Um junge Leute für eine Handwerksausbildung zu gewinnen, ist die Kammer mit ihrem Berufsorientierungsmobil „Bomo“ unterwegs, das am Montag, 11. März, vor dem Gebäude der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen in der Berliner Straße stehen wird. Außerdem macht das „Bomo“ am Donnerstag, 14. März, an der Realschule Plus am Ebertpark Station.