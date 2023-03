Es sage niemand, dass die Agentur für Arbeit nicht alle möglichen Anstrengungen unternimmt, um Schulabgänger rasch zu vermitteln und den Bedarf von Arbeitgebern passgenau zu decken. In der „Woche der Ausbildung“ werden Betriebe besucht und kostenlos professionelle Fotos gemacht.

Orientierung im Dschungel der Berufe bietet das vielfältige Programm der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in der Woche der Ausbildung vom 13. bis 17. März. Wie die Agentur weiter mitteilte, will sie damit Schulabgängern beim Start in die Ausbildung assistieren. Geplant sind Besuche bei Arbeitgebern in Ludwigshafen und Frankenthal sowie simulierte Vorstellungsgespräche und ein Bewerbungsmappen-Check.

Am 13. März dreht sich von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr im Berufsinformationszentrum (Biz) der Arbeitsagentur in der Berliner Straße alles um das Thema „Bewerbung & Co“. Jugendliche können ihre Bewerbungsmappe mit dem Team der Berufsberatung überarbeiten und vor Ort ein kostenloses Foto von einem professionellen Fotografen machen lassen.

Zudem werden Vorstellungsgespräche geübt, und Berufspsychologinnen geben Tipps, wie man sich optimal auf Einstellungstests vorbereitet. Bei einer „Digitalen Talkrunde“ am 15. März, können User ab 17 Uhr via Skype Experten der Berufsberatung Fragen zu den Themen Ausbildung und Studium stellen.

Besuche bei Arbeitgebern

Während der Aktionswoche stehen zudem Besuche bei regionalen Arbeitgebern an. Dort können die Jugendlichen mit Azubis vor Ort ins Gespräch kommen und direkt ihre Bewerbungsunterlagen abgeben. Bei der Hornbach Baumarkt AG in Ludwigshafen erfahren die Besucher am 14. März, ab 10 Uhr, Wissenswertes zum Kaufmann oder der Kauffrau im Einzelhandel, Verkäufer oder Fachlagerist. Um 14 Uhr ist ein Besuch im Victor’s Residenz Hotel in Frankenthal geplant. Die Berufsbilder Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik sowie Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement stehen beim Besuch der Firma Kamb Elektrotechnik in Ludwigshafen am 15. März, um 10 Uhr, im Fokus. Um 14 Uhr führt die Stadtklinik Frankenthal durch das Aufgabengebiet einer Pflegefachkraft. Wie sich der berufliche Alltag eines Kraftfahrzeugmechatronikers oder Automobilkaufmanns gestaltet, zeigt sich am 16. und 17. März, jeweils 11 Uhr, beim Besuch des Autohauses Klaus Scheller in Ludwigshafen.

Die Woche der Ausbildung richtet sich an Schulabgänger, sowie junge Menschen, die für sich noch keine berufliche Perspektive gefunden haben.

Noch Fragen?

Das komplette Programm kann im Internet unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/wda durchstöbert werden.