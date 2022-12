Überlastete Retter, mangelnde Wertschätzung für den Einsatz: Das kennt auch Stephan Theis vom Deutschen Roten Kreuz. Der Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Vorderpfalz benennt Schwachstellen des bisherigen Systems und fordert dringend Reformen. Ein Interview mit ihm lesen Sie hier.

Wie Mannheim schlägt nun auch Ludwigshafen Alarm bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Anfang kommenden Jahres soll deshalb eine Halle für rund 100 Zuwanderer eingerichtet werden. Warum es nicht anders geht, was das kostet und was sie vom Land fordert, hat Steffen Gierescher Sozialdezernentin Beate Steeg gefragt. Hier finden Sie zum Interview.

Dass in Waldsee ein Mann von einem Hund gebissen wurde, hat die Tierschutzorganisation Peta auf den Plan gerufen. Was die Tierschützer Hundehaltern künftig vorschreiben wollen und warum sie eine clevere Pressearbeit betreiben, lesen Sie hier.

Im Paketzentrum der Post in Speyer herrscht vor Weihnachten Hochbetrieb - auch beim Zoll: Was er „durchgehen“ lässt und was nicht zugestellt wird, lesen Sie hier.

Ohne Smartphone geht nichts mehr. Das ist bei jungen Sportlern nicht anders. Zwei Mannheimer Unternehmer hatten eine pfiffige Idee. Welche, das erfahren Sie hier.