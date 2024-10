Mehr Windräder als gedacht?

In Offenbach ist der Bau von neuen Windrädern geplant. Wie sich nun zeigt, gibt es auch an anderer Stelle der Verbandsgemeinde Flächen, die für Windenergie infrage kommen.

Erneuter Astbruch sorgt für Ärger

Was ist nur im Kastanienweg in Gossersweiler-Stein los? Zwei Mal innerhalb kurzer Zeit versperrte ein abgebrochener Ast den Schulweg. Dabei hatte es doch schon nach dem ersten Vorfall Kontrollen gegeben.

PVA-Anwohner kritisieren Übungen

Einige Anwohner der PVA in der Landauer Innenstadt kritisieren häufigere Übungen der Feuerwehr an und in dem Gebäude.

E-Bikes lassen Rentner verzweifeln

Zwei Pedelecs gekauft, eins davon macht immer wieder Probleme. Händler und Hersteller geben sich alle erdenkliche Mühe, aber der Fehler ist nicht reproduzierbar. Die Verbraucherzentrale gibt Tipps.

Kein schneller Umzug nach Kandel

Der Umzug von Mitarbeitern der Kreisverwaltung Germersheim in das Sparkassengebäude Kandel verzögert sich. Darüber informierte Landrat Brechtel am Mittwoch.

Erste Stolpersteine werden verlegt

Die Geschichten jüdischer Familien in der Südpfalz ähneln sich. Vor, in und nach der Reichspogromnacht wurden von Mitbürgern und Nachbarn fürchterliche Dinge getan. Am Samstag werden in Lustadt die ersten Stolpersteine verlegt – als Aufforderung, niemals zu vergessen.