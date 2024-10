Der Umzug von Mitarbeitern der Kreisverwaltung in das Sparkassengebäude Kandel verzögert sich. Darüber informierte Landrat Brechtel am Mittwoch.

Der Kreistag hatte im Mai 2024 beschlossen, für Mitarbeiter der Verwaltung erst Räume im Sparkassengebäude anzumieten und die Immobilie später zu kaufen. Hintergrund ist, dass die Sparkasse Germersheim-Kandel nach der Fusion mit der Sparkasse Südliche Weinstraße zur Sparkasse Südpfalz im Jahr 2021 das Gebäude in Kandel veräußern möchte. Gleichzeitig platzt die Kreisverwaltung aus allen Nähten und ist derzeit auf mehrere Gebäude verteilt. Deshalb wurde immer wieder über einen Neubau diskutiert.

Ein Drittel der Mitarbeiter der Kreisverwaltung soll nach Kandel umziehen, zwei Drittel sollen in Germersheim verbleiben, so Landrat Fritz Brechtel im Kreistag. Allerdings geht es nun nicht so schnell, wie zunächst geplant. Die Sparkasse selbst benötige auch noch einen Teil des Gebäudes für ihre eigenen Mitarbeiter, sagte der Landrat. Inzwischen habe man sich darauf geeinigt, wie das Gebäude aufgeteilt wird.

Allerdings werde zuerst die Sparkasse ihre Räume umbauen. Dies werde etwa 12 bis 15 Monate dauern, so Brechtel. Erst danach könne die Kreisverwaltung das Gebäude beziehen. „Ein rascher Umzug kann also noch nicht stattfinden.“ Für den Landrat bietet die Verzögerung nun die Chance, dass man mehr Zeit habe zu überlegen, welche Teileinheiten nach Kandel umziehen sollen.

Insgesamt werden perspektivisch etwa 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Kandel ihren Arbeitsplatz haben. Der Hauptsitz der Kreisverwaltung bleibt mit zirka 300 Mitarbeitern in Germersheim. Langfristig sollen zusätzlich nur noch die Räume in der 17er-Straße, der Standort in der Hauptstraße 25 (Gesundheitsamt) sowie die Räumlichkeiten in Bellheim genutzt werden.