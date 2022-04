Schülerinnen aller Schulen in Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße können sich ab sofort kostenfrei an Spendern mit Tampons und Binden bedienen. Das teilte der zuständige Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann mit. In der Öffentlichkeit sei Menstruation immer noch ein Tabu-Thema. „Die Spender können weiter zur Enttabuisierung beitragen“, ist Teichmann überzeugt.

Ausgestattet mit den Menstruationsprodukten ist jeweils die meist frequentierte Damentoilette der Schulen. Das sind alle Standorte der Berufsbildenden Schule SÜW (Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben), die Realschulen plus in Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim und Maikammer, die Gymnasien in Bad Bergzabern, Edenkoben und Herxheim, die Förderschule in Annweiler sowie die Altenbergschule in Bad Bergzabern. Auch in der Kreisverwaltung und in den Sporthallen des Landkreises sind Spender angebracht worden. Insgesamt hat der Landkreis 27 Stück beschafft.