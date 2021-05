Für alle Fälle gerüstet sind die Schülerinnen des Evangelischen Trifels-Gymnasiums in Annweiler dank einer Idee der Schülervertretung. In der Mädchentoilette hängt jetzt ein „Feenkästchen“. Was hat es damit auf sich?

Das kleine weiße Kästchen hängt unauffällig an der Wand im Mädchen-WC. „Feenkästchen für dich, weil du ein Mädchen bist“ steht darauf. Menstruationsartikel befinden sich darin. Jeder, der schon einmal vergeblich nach einer Binde oder einem Tampon gesucht hat, wird sich über den neuen Service freuen. In dem Wandschrank befinden sich drei Packungen Tampons – als reiner Bio-Baumwolle, chlorfrei gebleicht, vegan und tierversuchsfrei – und eine Packung Binden, die aus Bio-Baumwolle und Kunststoff auf Maisbasis bestehen.

„Momentan sind wir noch in der Probephase, weil wir nicht wussten, wie das angenommen wird“, erzählt Eva von der Schülervertretung. Die Nachfrage sei aber schon relativ hoch gewesen, sodass der Vorrat schon nach zwei Wochen nachgefüllt werden musste. Denn bisher sei Mädchen nichts anders übrig geblieben, als im Freundeskreis nachfragen, wenn sie mal von ihrer Periode überrascht wurden. „Was auch schon mal peinlich werden kann“, weiß Eva. Warum der Name Feenkästchen? „In Märchen gehören gute Feen zu den Helferinnen der Heldin. In diesem Fall ist das Feenkästchen ein freundlicher Helfer im täglichen Leben“, erklärt Hannah Hornbach. Und es verdeutliche, „dass Menstruation vollkommen in Ordnung und normal ist“.