Kostenlose Tampons und Binden – das wird es künftig in allen Landauer Schulen und Einrichtungen der offenen Jugendarbeit geben. Das teilt Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne) mit. Die Spender mit frei verfügbaren Tampons und Binden für den Notfall sollen, sofern es nicht zu Lieferverzögerungen kommt, bis Ende des Monats in den Schulen, im Haus der Jugend, im Jugendtreff Horst und im Mehrgenerationenhaus aufgestellt werden. Die Spender kosten zwischen 1800 und 2000 Euro plus wohl rund 15.000 Euro jährlich an laufenden Kosten. „Menstruation ist kein Luxus“, sagt Hartmann und betont, kostenlose Hygieneartikel seien eine Selbstverständlichkeit.

Solche Spender hängen bereits seit Oktober an der Landauer Integrierten Gesamtschule. In diesem Kontext wurde öffentlich, dass Hartmann im Frühjahr den Anstoß zur Ausstattung der Schulen mit Menstruationsartikeln gegeben hatte. Später folgte ein Antrag der Linken-Stadtratsfraktion.