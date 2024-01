An der Paul-von-Denis-Straße hat der Bau des sogenannten Fitter Campus begonnen. Bei dem als Gesundheitsquartier beworbenen Neubauvorhaben handelt es sich um einen langgestreckten Komplex, der gewerbliche Einheiten mit Wohnnutzung verbindet.

Unter anderem soll ein Biomarkt angesiedelt werden. Außerdem soll es Co-Working-Möglichkeiten geben. Das besondere sind integrierte Sportangebote wie eine Sporthalle und eine Laufbahn und Trimm-Dich-Stationen auf dem Dach sowie eine gewendelte Rampe statt Treppenhaus für Radfahrer. Manche Wohnungen sollen mit einer Fahrradabstellbox im Flur und/oder Sportmöglichkeiten in einer „Fitter Flur-Box“ ausgestattet werden. Alles in allem soll der Neubau Leben und Arbeiten unter einem Dach ermöglichen und zu einer umweltfreundlichen Mobilität animieren.

Das Projekt war anfangs auf Ablehnung in der Nachbarschaft gestoßen, weil Anlieger zu viel Lärm und zu viele Einblicke von der Dachterrasse fürchteten und weil sie den Gesamtkomplex wegen einer aufgeständerten Fotovoltaikanlage für höher als laut Bebauungsplan erlaubt hielten. Investor und Nachbarschaft haben sich in einem zeitaufwendigen Bürgerdialog geeinigt.

Wohnen und arbeiten unter einem Dach

Gerade sind an der Franz-Schubert-Straße Garagen abgerissen worden, die zu Reihenhäusern in der Nachbarschaft gehören. Deren Eigentümern sollen Ersatzparkmöglichkeiten im Neubau angeboten werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist für den nördlichen Teil des Fitter Campus der Baubeginn angezeigt worden. Die Baugenehmigung sei bereits im Herbst erteilt worden. In diesem ersten Abschnitt sind 32 Wohn- und vier Gewerbeeinheiten geplant. Für den Südteil sei vor Weihnachten der Bauantrag eingereicht worden. Er wird noch bearbeitet. Der südliche Grundstücksteil ist noch im Eigentum der Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft, die sich im Auftrag der Stadt um die Vermarktung kümmert. Die Verwaltung geht davon aus, dass im Laufe der nächsten Monate Baurecht auch für den Südteil besteht, das Grundstück gekauft wird und auch der Südteil bis zur Mozartstraße Baustelle wird.