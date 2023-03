In der Paul-von-Denis-Straße macht ein ins Stocken geratenes Projekt jetzt Fortschritte, wie die Stadt mitteilt. Auf den bislang unbebauten Baufeldern 34 und 35 sollen mit dem Fitter Campus neue Wohn- und Geschäftsgebäude mit rund 100 Wohnungen sowie Büro-, Gastronomie- und Einzelhandelsnutzungen entstehen. Auf dem Flachdach sind Aufenthaltsbereiche vorgesehen, aber auch Sportmöglichkeiten einschließlich einer Laufbahn. Um über die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplans zu informieren, wird der neue Vorentwurf den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Die Veranstaltung, bei der es insbesondere um die geplanten Nutzungen, die überbaubaren Flächen, die zulässige Höhen der Gebäude sowie den weiteren Projektverlauf geht, findet am Montag, 27. März, ab 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses in der Marktstraße 50 statt. Damit beginnt das vorgeschriebene Beteiligungsverfahren. Der Bebauungsplanvorentwurf liegt von 28. März bis 14. April im Baubürgerbüro in der Königstraße 21 öffentlich aus und ist auch auf der Internetseite der Stadt Landau (unter „öffentliche Auslegungen“) einsehbar. In diesem Zeitraum können sich die Bürger zu den Planungen äußern. Das ehrgeizige Projekt war bei Nachbarn umstritten, weil sie vielfältige Beeinträchtigungen durch zu dichte Bebauung und Lärm fürchteten.