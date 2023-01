Sprachroboter statt Bauklötze

Leidet die Kreativität von Kindern unter der zunehmenden Digitalisierung? Auch Spielsachen werden immer „smarter“. Das Angebot ist riesig und viele Kinderzimmer sind schon voll damit. Experten aus der Region raten beim Kauf zur Vorsicht.

Wenn es um Urkunden geht

Eine Schließung der Notarstelle in Edenkoben stand zwar im Raum. Ihre Zukunft scheint nun aber langfristig gesichert zu sein. Die Arbeit nimmt ein Neustadter auf, der 32 Jahre alt ist. Er steht allerdings vor besonderen Herausforderungen.

Praxis für Ergotherapie oder Dofladen?

Gibt es in Westheim bald ein vergrößertes Dorflädl – dafür

aber dann keine Ergo- und Physiotherapie-Praxen mehr?

Die Gerüchteküche brodelt. Der Sachstand.

Hausbesuche übernimmt Assistentin

Immer mehr Praxen schließen. Für die übrig geblieben Ärzte bedeutet das nicht nur mehr Patienten, sondern sie haben auch mit mehr schwerer erkrankten Menschen zu tun, wie Internist Peter Nienhaus beobachtet hat. Was der Mediziner als ein Lösungskonzept gegen den Ärztemangel sieht.

Wer zahlt, wenn ein Ast aufs Auto fällt?

Einer Dammheimerin ist in Landau ein Ast auf den nagelneuen Wagen gefallen. Ein Versicherungsfall, so viel scheint klar. Aber ganz so einfach ist die Sache nicht.