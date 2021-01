Das geplante Impfzentrum in Landau soll am 20. Februar seinen Betrieb aufnehmen. Das teilt die Stadt Landau mit. Auch der Standort ist nun gesichert: Es handelt sich wie berichtet um ein leerstehendes Gebäude in der Albert-Einstein-Straße, das früher von Trost Auto-Service genutzt wurde. Das Gesundheitsministerium in Mainz teilt mit, dass das Konzept für das Impfzentrum noch fehlt. Das bestätigt die Stadt, man habe auf Arbeitsebene aber bereits grünes Licht für das Impfzentrum erhalten und könne die Konzeption nachreichen.

Mehr zum Thema