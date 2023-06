Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dienstag trafen sich die Verantwortlichen zur ersten Baubesprechung in der leeren Halle des Autoteile- und Werkzeughändlers Trost. Ab dem 20. Februar sollen dort im Gewerbepark in Queichheim Corona-Schutzimpfungen gespritzt werden. Stadt und Kreis feilen am Konzept.

Die Katze ist nun aus dem Sack: Das Impfzentrum in Landau für die Stadt und den Kreis Südliche Weinstraße in der Albert-Einstein-Straße soll am 20. Februar seinen Betrieb aufnehmen. Formal