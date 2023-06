Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Gerücht und die Geschichte dahinter: „Amazon will ein Logistiklager in Landau im neuen Gewerbegebiet D12 an der Autobahn errichten.“ So wird es in der Stadt erzählt. Wie weit sind die Pläne für weitere Firmenansiedlungen gediehen?

Ist eine Amazon-Ansiedlung im neuen Landauer Gewerbegebiet D12 wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass der Versandhändler bereits in Frankenthal und Kaiserslautern Logistikzentren