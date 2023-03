Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ziegen von Familie Rahm sind nicht mehr im Mutterschutz. In der Meckerei gibt es wieder frischen Käse zu kaufen. Auch während der Corona-Krise. Um ihren Gästen bald noch mehr Service bieten zu können, baut die Familie an. Über der Meckerei soll ein großer Verkostungsraum entstehen.

Noch meckern Ziegenlämmer in der Scheune von Familie Rahm, die auf ihrem Hof in der Queichheimer Kraftgasse 61 eine Käserei mit Hofladen betreibt. Die Meckerei ist in der Region