Landau bekommt einen Landeszuschuss in Höhe von fast 404.000 Euro für den Umbau des Westbahnhofs zu einer „multimodalen Verkehrsstation“. Das hat Umweltministerin Karin Eder (Grüne) am Mittwoch mitgeteilt. Landau will in die Umgestaltung 967.000 Euro investieren. Geplant ist nicht nur, die Bahnsteige zu verbessern und den Haltepunkt barrierefrei zu machen, sondern auch den Übergang zu anderen Verkehrsmitteln zu erleichtern. So ist beispielsweise der Westbahnhof als Knoten des neuen Bussystems Landau-Takt geplant, das im Dezember startet. Außerdem soll es laut Stadt beispielsweise geringfügig mehr Parkplätze, zwei Stellplätze mit Lademöglichkeit für E-Autos, mehr Fahrradbügel und Fahrradboxen geben. Eine Mietradstation ist schon vorhanden. Außerdem werden die Bushaltestellen an der Westbahnstraße, der Fußweg zum Bahnsteig und der Bahnsteig selbst barrierefrei ausgebaut.

Eder bezeichnete Bahnhöfe als „Schlüssel zu einem klimafreundlichen Umweltverbund aus Bahn-, Bus-, Rad- und Fußverkehr“ und wichtigen Beitrag zur Verkehrswende. Denn noch immer sei der Verkehrsbereich für fast 20 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich und habe als einziger Sektor die Emissionen bisher nicht senken können. Eder lobte, dass sich Landau in den vergangenen Jahren zur Vorreiterkommune entwickelt habe für den sogenannten Umweltverbund aus Fahrrad, ÖPNV und Zufußgehen.