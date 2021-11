Der Bahnhof in Godramstein soll einen neuen Mittelbahnsteig bekommen, und am Haltepunkt Landau-West wird ein neuer Bahnsteig gebaut, beide mit barrierefreiem Zugang. Die Stadt Landau möchte den Westbahnhof zum Mobilitätsknoten ausbauen; Reisende sollen dort auf andere Verkehrsträger wechseln können, unter anderem in die Busse, wenn der Busverkehr unter dem Namen Landau-Takt neu organisiert und deutlich verbessert wird. Nach Mitteilung des Klimaschutz- und Mobilitätsministeriums Rheinland-Pfalz hat das Land mit den beiden Zweckverbänden Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord und Süd und der DB Station&Service AG eine neue Rahmenvereinbarung abgeschlossen. Danach sollen bis 2031 etwa 130 Stationen umfangreich modernisiert werden. Kosten: rund 587 Millionen Euro.