Von Donnerstag auf Freitag sind 52 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 26 im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau und weitere 26 im Landkreis Germersheim. Das haben die beiden Kreisverwaltungen mitgeteilt. Es hat auch einen weiteren Todesfall gegeben: In der Verbandsgemeinde Edenkoben sei eine ältere mit Corona infizierte Frau gestorben. Die Anzahl der Todesopfer ist damit auf 270 gestiegen, 147 an der Weinstraße und 123 am Rhein. Von den öffentlichen Einrichtungen ist abermals die Edith-Stein-Klinik in Bad Bergzabern betroffen, wo drei Patienten positiv getestet wurden.

Mehr zum Thema