Die Contwiger SPD-Fraktion will nicht, dass es dem Kindergarten-Neubau bald so ergeht, wie dem fast baugleichen Pendant in Stambach. Dort sorge das Flachdach für enorme Wartungsarbeiten. Die SPD schlägt deshalb vor, die Dachkonstruktion des Neubaus noch mal zu überdenken.

Weg vom Flachdach, hin zu einer Konstruktion mit einer leichten Schräge. Das will die SPD-Fraktion für den Contwiger Kindergarten-Neubau prüfen lassen. In Stambach